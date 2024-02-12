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У гори краще не йти. Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Закарпаття, Понеділок 12 лютого 2024 18:31
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У гори краще не йти. Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах Фото: українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті завтра, 13 лютого, є загроза сходження снігових лавин. У зв'язку з цим походи в гори вкрай небезпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили рятувальники, впродовж 10-12 лютого на Закарпатті, зі схилу гори Плай зійшло три лавини мокрого снігу, без негативних наслідків.

Синоптики прогнозують, що завтра на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

"Не ризикуйте власним життям та не вирушайте у цей час у гори!", - наголосили у ДСНС.

Погода в Україні 13 лютого

Частину України накриють невеликі та помірні дощі у вівторок, 13 лютого. При цьому на півночі прогнозується туман.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно.

Очікується невеликий, а у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ. Лише у південній та південно-східній частині вночі без опадів.

Вночі та вранці на півночі країни місцями прогнозується туман.

Вітер південний (у західних областях - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а у східних областях 0 +5 градусів. При цьому вдень очікується +8 +1 градусів, а у західних та північних областях +5 +10.

Крім того, у Карпатах прогнозується дощ з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби становитиме 0 +5 градусів.

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