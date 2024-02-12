ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частину України накриють дощі, а на півночі буде туман: прогноз погоди на завтра

Понеділок 12 лютого 2024 15:43
UA EN RU
Частину України накриють дощі, а на півночі буде туман: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Частину України накриють невеликі та помірні дощі у вівторок, 13 лютого. При цьому на півночі прогнозується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно.

Очікується невеликий, а у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ. Лише у південній та південно східній частині вночі без опадів.

Вночі та вранці на півночі країни місцями прогнозується туман.

Вітер південний (у західних областях - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а у східних областях 0 +5 градусів. При цьому вдень осікується +8 +1 градусів, а у західних та північних областях +5 +10.

Крім того, у Карпатах прогнозується дощ з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби становитиме 0 +5 градусів.

Частину України накриють дощі, а на півночі буде туман: прогноз погоди на завтра

Погода в лютому

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від -4 до +2 градусів. У Києві очікується близько до норми.

Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Арктичне повітря принесе в Україну похолодання та морози до 15 градусів
Арктичне повітря принесе в Україну похолодання та морози до 15 градусів
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги