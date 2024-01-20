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В гори краще не ходити. У Карпатах загроза сходження снігових лавин

Карпати, Субота 20 січня 2024 19:06
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В гори краще не ходити. У Карпатах загроза сходження снігових лавин Фото: українців попередили про сходження лавин у Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Карпатах 20 і 21 січня погіршиться. Українців попередили про загрозу сходження снігових лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, сьогодні та завтра на високогір'ї Івано-Франківської області та на високогір'ї східної частини Закарпатської області оголосили третій рівень небезпеки. Там можливе сходження лавин, на окремих ділянках можливі середні та великі лавини.

"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Також помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) оголосили у на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

В гори краще не ходити. У Карпатах загроза сходження снігових лавин

Погода на завтра

Як зазначають синоптики, в неділю в Україні, крім південної частини, невеликий сніг.

Температура повітря вночі -4 -9 градусів, вдень від -1 до -6, а на півдні та крайньому заході країни близько 0 градусів.

На дорогах, крім Криму та Приазов'я ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південний зі швидкістю 5-12 м/с.

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