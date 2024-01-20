В горы лучше не ходить. В Карпатах угроза схождения снежных лавин

Погода в Карпатах 20 и 21 января ухудшится. Украинцев предупредили об угрозе схождения снежных лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня и завтра на высокогорье Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской области объявили третий уровень опасности. Там возможно схождение лавин, на отдельных участках возможны средние и большие лавины.

"Упорно советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Также умеренную снеголавинную опасность (2 уровень) объявили на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Погода на завтра

Как отмечают синоптики, в воскресенье в Украине, кроме южной части, небольшой снег.

Температура воздуха ночью -4 -9 градусов, днем от -1 до -6, а на юге и на крайнем западе страны около 0 градусов.

На дорогах, кроме Крыма и Приазовья гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный со скоростью 5-12 м/с.