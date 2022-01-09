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В горах Словакии ищут пропавших туристов из Польши

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Словакия, Воскресенье 09 января 2022 02:40
В горах Словакии ищут пропавших туристов из Польши Фото: в горах Словакии ищут пропавших туристов из Польши (zk.dsns.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Группа польских туристов, совершавших восхождение на самую высокую точку крупнейших в Словакии гор Высокие Татры (северо-восток республики) - Герлаховский Щит, пропала в пятницу. Их поиск ведется силами горноспасательной службы и полиции страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Словацкое телевидение.

Согласно ТВ, трое поляков, имеющих определенную подготовку альпинистов, направились покорить Герлаховский Щит.

Высота этой горы достигает почти 2 700 м. С пятницы, к середине дня которой погода в Высоких Татрах стала резко ухудшаться, они не выходят на связь. Ведущиеся около суток поиски не дали результатов. К словацким спасателям должны подключиться их польские коллеги.

Поиски туристов будут продолжаться в течение ночи на воскресенье.

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