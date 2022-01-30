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В горах Румынии произошло землетрясение

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Румыния, Воскресенье 30 января 2022 18:30
В горах Румынии произошло землетрясение Фото: в Румынии зафиксировали подземные толчки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Иванна Шовкун

В воскресенье, 30 января, в румынских Карпатах зафиксировали землетрясение. Там ощущались подземные толчки магнитудой 3,1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на realidadea.net.

Землетрясение зарегистрировали недалеко от города Брашов, который находится в 59 км от эпицентра.. Толчки были в сейсмической зоне в горах Вранча в Карпатах.

Толчки были зафиксированы утром в 05:11. Они произошли на глубине 142 км.

О повреждениях в результате землетрясения информации нет. Обращений от граждан к спасателям также не поступало.

Напомним, в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 82,60 км от побережья района Газипаша турецкой провинции Анталья.

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