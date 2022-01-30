В горах Румынии произошло землетрясение

В воскресенье, 30 января, в румынских Карпатах зафиксировали землетрясение. Там ощущались подземные толчки магнитудой 3,1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на realidadea.net .

Землетрясение зарегистрировали недалеко от города Брашов, который находится в 59 км от эпицентра.. Толчки были в сейсмической зоне в горах Вранча в Карпатах.

Толчки были зафиксированы утром в 05:11. Они произошли на глубине 142 км.

О повреждениях в результате землетрясения информации нет. Обращений от граждан к спасателям также не поступало.