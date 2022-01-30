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У горах Румунії стався землетрус

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Румунія, Неділя 30 січня 2022 18:30
У горах Румунії стався землетрус Фото: у Румунії зафіксували підземні поштовхи (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іванна Шовкун

У неділю, 30 січня, у румунських Карпатах зафіксували землетрус. Там відчувалися підземні поштовхи магнітудою 3,1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на realidadea.net.

Землетрус зареєстрували недалеко від міста Брашов, яке знаходиться за 59 км від епіцентру. Поштовхи були в сейсмічній зоні в горах Вранча в Карпатах.

Поштовхи було зафіксовано вранці о 05:11. Вони сталися на глибині 142 км.

Про пошкодження внаслідок землетрусу інформації немає. Звернень від громадян до рятувальників також не надходило.

Нагадаємо, у Середземному морі стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр знаходився за 82,60 км від узбережжя району Газіпаша турецької провінції Анталья.

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