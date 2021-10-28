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В Google заявили о росте прибыли

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США, Четверг 28 октября 2021 07:15
В Google заявили о росте прибыли Фото: в Google заявили о росте прибыли (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Корпорация Google заявила о наивысшем росте выручки по итогам третьего квартала за последние 14 лет. В связи с сокращением посещаемости оффлайн-магазинов, маркетологи обратились к Google для продвижения своих продуктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания за один год показала такой квартальный рост, который обычно фиксировала в течение двух лет.

Выручка корпорации выросла на 41% до 65,12 млрд долларов, прибыль компании составила 21,03 млрд долларов.

"Пандемия изменила основной рекламный бизнес Google - небольшие компании инвестировали средства в цифровую рекламу, рассчитанную на онлайн-покупателей. В то время как трафик оффлайн-магазинов падал, маркетологи обращались в Google для продвижения своих продуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выручка от рекламы на YouTube по итогам квартала выросла на 43% - до 7,21 млрд долларов. Общая выручка компании от рекламы составила 53,13 млрд долларов. При этом на поисковую рекламу пришлось 37,9 млрд долларов.

Выручка подразделения Google Cloud, в которое входят платформы для анализа и инструменты для совместной работы вроде Google Documents выросло на 45% - до 4,99 млрд долларов.

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