У Google заявили про зростання прибутку

Корпорація Google заявила про найвищий ріст виручки за підсумками третього кварталу за останні 14 років. У зв'язку зі скороченням відвідуваності оффлайн-магазинів, маркетологи звернулися до Google для просування своїх продуктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Компанія за один рік показала таке квартальне зростання, яке зазвичай фіксувала протягом двох років.

Виручка корпорації виросла на 41% до 65,12 млрд доларів, прибуток компанії склав 21,03 млрд доларів.

"Пандемія змінила основний рекламний бізнес Google - невеликі компанії інвестували кошти в цифрову рекламу, розраховану на онлайн-покупців. У той час як трафік оффлайн-магазинів падав, маркетологи зверталися в Google для просування своїх продуктів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виручка від реклами на YouTube за підсумками кварталу зросла на 43% - до 7,21 млрд доларів. Загальна виручка компанії від реклами склала 53,13 млрд доларів. При цьому на пошукову рекламу довелося 37,9 млрд доларів.

Виручка підрозділу Google Cloud, до якого входять платформиDocuments зросла на 45% - до 4,99 млрд доларів.