В Google заявили о планах вернуть своих сотрудников в офисы

Фото: гендиректор компании Сундар Пичаи (facebook.com/Google)

Работа в офисах восстановится с середины лета

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что компания планирует открыть офисы "в большем количестве городов" начиная с 6 июля. В то же время он не уточнил, о каких именно городах идет речь.

Об этом пишет CNN.

По его словам, сначала офисы Google будут использовать 10% своего пространства. К сентябрю сотрудникам разрешать наполнить 30% пространства в офисе.

"У нас будут строгие меры по охране труда и технике безопасности, чтобы обеспечить соблюдение руководящих принципов социального дистанцирования и санитарии. Поэтому офис будет выглядеть и чувствовать себя не так, как когда вы ушли", - сообщил Пичаи.

Отмечается, что решение начать повторное открытие офисов Google отличается от Twitter и Facebook, которые объявили о планах поддерживать удаленную работу на постоянной основе в будущем.

Напомним, первыми закрылись офисы Google в Китае, Гонконге и Тайване в конце января из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Apple и Google запускает приложение, связанное с распространением коронавируса.

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Автор: Инна Собора