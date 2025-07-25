Google запустив несподіваний інструмент для шопінгу: що вміє нова функція

Google запустила функцію віртуальної примірки одягу на базі ШІ та оновила повідомлення про зниження цін. Також компанія анонсувала новий інструмент для підбору образів та ідей для інтер'єру за допомогою генеративної графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

Що відомо про нову функцію

Функція віртуальної примірки офіційно запущена через два місяці після початку тестування. Вона дозволяє користувачам завантажувати власні фотографії для того, щоб побачити, який вигляд матиме конкретний предмет одягу на їхньому тілі.

Функція вже доступна відсьогодні у США й охоплює товари з Shopping Graph Google. Користувачі зможуть приміряти одяг під час пошуку через Google Search, Google Shopping, а також у результатах на Google Images.

Для активації функції необхідно вибрати товар і натиснути на іконку "Приміряти". Далі користувачеві буде запропоновано завантажити повнорозмірну фотографію.

Після завантаження система згенерує візуалізацію, що показує, який вигляд одяг матиме на людині. Зображення можна зберегти або надіслати друзям.

Раніше Google вже пропонувала інструменти віртуального примірювання, однак вони були орієнтовані на відображення одягу на моделях різної комплекції. Новий підхід дає змогу приміряти одяг на віртуальній версії власного тіла користувача.



Функція дає змогу завантажувати фото, щоб побачити, який вигляд одяг матиме на користувачеві (gif: Google)

Розвиток віртуальної примірки

Запуск функції відбувається на тлі зусиль Google з розвитку сегмента віртуальної примірки. У червні компанія презентувала експериментальний застосунок Doppl, який за допомогою ШІ візуалізує, який вигляд різні образи матимуть на користувачеві.

За словами представника Google, обидві функції працюють на одній генеративній АІ-платформі, але застосунок Doppl орієнтований на глибшу персоналізацію. Крім того, Doppl може створювати відео, що імітують реальне носіння одягу.

Сповіщення про знижки

Також Google оновила функцію цінових повідомлень. Тепер користувачі можуть вказувати бажану вартість товару, а також бажані розмір і колір. Система сповіщатиме, коли з'явиться пропозиція, що відповідає заданим параметрам.

"Shopping Graph збирає дані про товари і ціни з усього інтернету. Ми повідомимо, коли потрібний вам товар буде доступний за відповідною ціною", - зазначила директорка з напрямку Consumer Shopping в Google Даніель Баклі в корпоративному блозі.

Що стосується майбутніх функцій, компанія повідомляє, що цієї осені користувачам стане доступний інструмент з підбору образів та інтер'єрних рішень.

Наприклад, можна буде запросити ідеї вбрання із "зеленою сукнею для тематичної вечірки" або отримати візуальні концепції оформлення спальні.

Технологія Vision Match від Google генеруватиме візуальні добірки, ґрунтуючись на запиті користувача, і відображатиме товари, що відповідають стилю, з бази більш ніж 50 мільярдів найменувань у Shopping Graph.

Користувачі можуть вказувати вартість товару, бажані розміри і колір (gif: Google)