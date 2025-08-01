Google запустила ШІ, який "бачить" зміни на Землі з максимальною точністю: навіщо він потрібен

Як працює AlphaEarth

AlphaEarth працює на основі технології "векторного представлення" - вона щодня обробляє великі обсяги відкритих даних з оптичних супутників, радарів, кліматичних моделей та інших джерел.

Земна поверхня і прибережні води діляться системою на квадрати розміром 10×10 метрів, кожен з яких аналізується і відстежується в часі. Як пояснює Wired, ділянки забарвлюються в різні кольори залежно від характеристик: від типів рослинності до властивостей поверхні.

Google стверджує, що модель створює "висококомпактні зведення" за кожним квадратом, які в 16 разів легші за обсягом, ніж в аналогічних ШІ-систем. Це дає змогу значно знизити витрати на зберігання та обробку даних спостережень за планетою.

Можливості AlphaEarth можна застосовувати для моніторингу врожайності, оцінки здоров'я сільгоспкультур, а також виявлення вирубки лісів. За заявою компанії, модель показала високу точність під час тестування на різних часових відрізках і сценаріях.

Діаграма показує, як AlphaEarth Foundations бере різні кадри з відео, щоб відстежувати будь-який час (gif: Google DeepMind)

Google надала доступ до бази даних Satellite Embedding, річних зведень AlphaEarth, більш ніж 50 науковим та екологічним організаціям, які протягом року тестували модель у реальних умовах. Зараз ці дані стали доступні в сервісі Google Earth Engine для ширшого кола дослідників.

На діаграмі показано, як велика карта даних розбивається на маленькі частини (фото: Google DeepMind)