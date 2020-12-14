Google и YouTube заработали после глобального сбоя

Сервисы Google, в которых произошел масштабный сбой, возобновили свою работу. YouTube, Gmail и другие сервисы заработали.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Обновлено: в комментарии РБК-Украина директор Google в Украине Дмитрий Шоломко отметил, что причины сбоя пока неизвестны.

По состоянию на 15:30 Youtube, Gmail и Google-Диск заработали. В YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой.

"Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube - наша команда знает и изучает это. Мы сообщим вам, как только у нас появятся новые новости", - говорится в сообщении YouTube.

Сегодня сбой произошел в YouTube, Gmail, Google Drive, Google Classroom, Google Play.

Напомним, 10 ноября в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Он затронул ряд стран.

Как писало РБК-Украина, в конце октября пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Проблемы возникали при загрузке ленты и входе в аккаунт. Неполадки в работе соцсети заметили пользователи из США, Мексики, Бразилии, Португалии и Великобритании.