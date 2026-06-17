Google випустила Android 17: смартфони готують до ери ШІ-агентів

Перехід до інтелектуальної системи та ШІ-агентів

Головною концептуальною зміною Android 17 став фокус на створенні повноцінної ШІ-системи, яка об'єднує залізо, софт і LLM-моделі.

Ключовим інструментом стало розширення можливостей AppFunctions - спеціального API та бібліотеки Jetpack. Завдяки технології розробники можуть передавати унікальні функції своїх додатків як інструменти для Android MCP (локального аналога протоколу Model Context Protocol).

Це дозволить розумним асистентам та ШІ-агентам (зокрема Google Gemini) самостійно знаходити, комбінувати та виконувати складні ланцюжки дій у сторонніх програмах від імені користувача.

Адаптивний стандарт без обмеження екранів

Google оголосила про перехід на стандарт "адаптивність перш за все".

Для всіх додатків, що орієнтуються на Android 17 (API level 37), повністю скасовується можливість блокування зміни розміру вікна, фіксації орієнтації екрана на великих дисплеях (sw > 600 dp).

Система ігноруватиме старі параметри маніфесту на кшталт screenOrientation чи resizeableActivity=false. Винятком залишаться лише ігри.

Програми мають

миттєво підлаштовуватися під будь-який розмір,

підтримувати вільне переміщення вікон

враховувати положення гнучких пристроїв.

Також суттєво оновилася багатозадачність:

App Bubbles та Bubble Bar: користувачі тепер можуть перетворити будь-який додаток на плаваючу на екрані бульбашку через довге натискання на іконку. Своєю чергою, на планшетах з'явилася спеціальна панель Bubble Bar для керування ними.

Інтерактивний PiP на десктопі: режим "картинка в картинці" для настільних конфігурацій став повністю інтерактивним - вікна залишаються клікабельними та функціональними поверх інших програм.

Функція Continue On дозволяє миттєво переносити активні завдання між різними Android-пристроями. Користувач бачитиме підказку на панелі завдань свого планшета і зможе в один тап відкрити додаток саме на тому місці, де зупинився на смартфоні.

Пріоритет Jetpack Compose

Google офіційно оголосила, що Android тепер є Compose-first платформою. Всі нові інтерфейси, інструменти, бібліотеки та офіційні інструкції розроблятимуться виключно для Jetpack Compose.

Старі компоненти (пакет android.widget) та класичні бібліотеки на базі View (включно з Fragments, RecyclerView та ViewPager) переходять у режим підтримки - вони отримуватимуть лише критичні виправлення безпеки без нових функцій.

Оптимізація, пам'ять та технічні обмеження

Для боротьби з "важкими" додатками, які перевантажують процесор та розряджають акумулятор, в Android 17 впроваджуються жорсткі ліміти на використання оперативної пам'яті.

Якщо програма перевищить норму, визначену на основі загального обсягу ОЗП пристрою, система миттєво її закриє, зафіксувавши помилку MemoryLimiter:AnonSwap.

Інші покращення

Збір сміття (GC): впроваджено частіші та менш ресурсомісткі цикли очищення пам'яті для короткоживучих об'єктів. Це зменшило навантаження на процесор та усунуло мікрофризи інтерфейсу.

Lock-Free MessageQueue: черга повідомлень переведена на архітектуру без блокувань - це позитивно вплинуло на швидкість запуску додатків.

Заборона модифікації полів: спроби змінити значення полів static final через рефлексію призведуть до виклику винятку IllegalAccessException, а через JNI - до негайного крашу програми.

Безпека та захист конфіденційності

Android 17 продовжує курс на захист персональних даних користувачів. Тимчасовий доступ тепер надається лише до конкретно вибраних рядків:

EyeDropper API: новий безпечний системний інструмент дозволяє програмам брати колір із будь-якої точки екрана без необхідності отримувати чутливі дозволи на повний запис або трансляцію дисплея.

Захист від перехоплення SMS: доступ до повідомлень із кодами OTP (одноразовими паролями) тепер штучно затримується на три години для всіх сторонніх програм, якщо зафіксовано невідповідність домену (WebOTP) або якщо додаток орієнтований на SDK 37+.

Локальна мережа: для комунікації з пристроями розумного дому тепер обов'язково потрібен окремий дозвіл ACCESS_LOCAL_NETWORK.

Постквантова криптографія: система отримала інтеграцію алгоритму ML-DSA на рівні захищеного сховища ключів Keystore та схему підпису APK v3.2 для захисту від майбутніх загроз з боку квантових комп'ютерів.

Приховування символів: під час введення паролів із фізичної клавіатури система більше не відображатиме останній введений символ за замовчуванням.

Мультимедіа та підтримка слухових апаратів

У сфері створення контенту з'явилися новий стандарт HDR-відео Eclipsa Video, підтримка 14-бітного формату RAW14 для професійних камер та кодек Versatile Video Coding (H.266).

Також додано покращений програмний кодер Extended HE-AAC для високої якості голосових повідомлень на низькій швидкості інтернету.

Окрему увагу приділено користувачам з особливими потребами. В Android 17 виділено окрему категорію для слухових апаратів Bluetooth LE Audio (TYPE_BLE_HEARING_AID), що дозволяє програмам адаптувати звук під них.

Користувачі також отримали можливість "гранульованого" керування аудіопотоками: вони можуть налаштувати систему так, щоб сповіщення, будильники чи дзвінки лунали з динаміків смартфона, не перериваючи транслювання важливого звуку безпосередньо в слуховий апарат.