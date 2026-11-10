Google відключила Android Auto на старих смартфонах: хто втратить доступ

Користувачі пристроїв на базі Android 9 та Android 10 більше не зможуть використовувати сервіс для навігації, дзвінків і мультимедіа в авто.

Google попереджала про можливі зміни ще у жовтні, а тепер оновила офіційну документацію на сторінці підтримки.

Які пристрої потрапили під обмеження?

Згідно з даними розробників, понад 88 відсотків активних пристроїв Android у світі вже працюють на базі Android 11 або новіших версій. Проте зміна вимог безпосередньо торкнеться багатьох популярних у минулому моделей, які зупинилися на оновленні до Android 10.

Серед них опинилися такі смартфони:

Samsung Galaxy Note 9;

Samsung Galaxy S9;

Sony Xperia XZ2 Compact.

Для користувачів цих гаджетів єдиною можливістю повернути доступ до Android Auto є оновлення операційної системи, якщо воно доступне, або придбання новішого смартфона.

Як впроваджувалися нові стандарти?

Це не перше підвищення вимог з боку Google за останні роки. Так, у 2022 році компанія встановила мінімальною планкою для підтримки Android Auto ОС Android 8.0 Oreo, а в 2024 році підняла цей поріг до Android 9.0 Pie.

Окрім вимог до версії операційної системи, для бездротового підключення до Android Auto смартфону також необхідна обов'язкова підтримка Wi-Fi у діапазоні 5 гігагерц.

Фахівці зазначають, що оскільки Android 10 вийшов ще у вересні 2019 року, відмова від його підтримки пов'язана з міркуваннями безпеки та оптимізації.

З усім тим, сучасні техногіганти, зокрема Samsung та Google, зараз пропонують до 7 років оновлень системи та безпеки для своїх нових моделей смартфонів.