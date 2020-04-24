Google ужесточил правила размещения рекламы

Американская технологическая компания Google ужесточила правила для размещения рекламных объявлений на ее сервисах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, на платформах Google рекламодателям придется представить удостоверение личности, документы о регистрации бизнеса или другую информацию, позволяющую определить, кто они и в какой стране работают. Таким образом, этим летом пользователи смогут проверить, кто именно заказал размещение рекламы на платформах компании.

Как отмечается, такие изменения поэтапно введут в США, а впоследствии и во всем мире, однако на введение новых норм может понадобиться несколько лет.

Напомним, Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19. Для нее будут использовать встроенные в смартфоны на Android и iOS Bluetooth

Также 21 марта, американская компания Google запустила сайт для противодействия распространения вируса COVID-19, на котором размещены советы и важная информация о пандемии.