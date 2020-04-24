ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Google ужесточил правила размещения рекламы

Новости » Общество     24.04.2020 - 09:10
Google ужесточил правила размещения рекламы
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Для размещения рекламы в Google, придется подтвердить свою личность и указать страну проживания

Американская технологическая компания Google ужесточила правила для размещения рекламных объявлений на ее сервисах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, на платформах Google рекламодателям придется представить удостоверение личности, документы о регистрации бизнеса или другую информацию, позволяющую определить, кто они и в какой стране работают. Таким образом, этим летом пользователи смогут проверить, кто именно заказал размещение рекламы на платформах компании.

Как отмечается, такие изменения поэтапно введут в США, а впоследствии и во всем мире, однако на введение новых норм может понадобиться несколько лет.

Напомним, Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19. Для нее будут использовать встроенные в смартфоны на Android и iOS Bluetooth

Также 21 марта, американская компания Google запустила сайт для противодействия распространения вируса COVID-19, на котором размещены советы и важная информация о пандемии.

В Кабмине запустили 5 дополнительных транспортных сервисов Украина будет тестировать электронную подпись для международных сделок
Новости Украины Googleрекламасервис
News
On Top