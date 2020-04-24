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Google посилив правила розміщення реклами

Новини » Суспільство     24.04.2020 - 09:10
Google посилив правила розміщення реклами
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Для розміщення реклами в Google, доведеться посвідчити свою особу та вказати країну проживання

Американська технологічна компанія Google посилила правила для розміщення рекламних оголошень на її сервісах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, на платформах Google рекламодавцям доведеться представити посвідчення особи, документи про реєстрацію бізнесу або іншу інформацію, що дозволяє визначити, хто вони і в якій країні працюють. Таким чином, цього літа користувачі матимуть змогу перевірити, хто саме замовив розміщення реклами на платформах компанії.

Як зазначається, такі зміни поетапно запровадять у США, а згодом і в усьому світі, однак на запровадження нових норм може знадобитися кілька років.

Нагадаємо, Google і Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавірусу Covid-19. Для неї будуть використовувати вбудовані в смартфони на Android і iOS технології Bluetooth

Також 21 березня, американська компанія Google запустила сайт для протидії поширенню вірусу COVID-19, на якому розміщені поради та важлива інформація про пандемію.

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