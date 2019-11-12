Google разрабатывает секретный проект по сбору медицинских данных, - WSJ

Корпорация Google работает над "секретным проектом", котрый позволит собирать информацию о состоянии здоровья миллионов человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Проект разрабатывается в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension - второй по величине системе здравоохранения США. Изначально планируется получать информацию о здоровье миллионов американцев, проживающих в 21 штате.

По данным источников газеты, проект уже начал работать год назад. Он получил кодовое название Project Nightingale ("Проект Соловей"). Диагнозы, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации, полные истории болезней с именами и фамилиями пациентов, а также их даты рождений - таку информацию может собирать Google в рамках проекта.



Известно, что по крайней мере 150 сотрудников Google уже имеют доступ к большей части данных десятков миллионов пациентов. В самой компании сообщили, что проект соответствует федеральному закону о здравоохранении и предусматривает надежную защиту данных пациентов.

Напомним, ранее компания Google сообщила, что начала использовать новый поисковой алгоритм, который должен лучше понимать контекст запроса.