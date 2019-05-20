Google приостановила бизнес с Huawei

Американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщается, Huawei внесли в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Американские власти полагают, что китайская компания передает сведения органам госбезопасности КНР.

Отметим, Huawei - второй крупнейший в мире производитель смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.

Напомним, компания Huawei Technologies подала иск на власти США в федеральный суд в Техасе, оспаривая решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудование из соображений безопасности.

РБК-Украина писало, что в январе 2019 года власти США выдвинули официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei. В Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана.