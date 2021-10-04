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Google-поиск больше не будет работать в Internet Explorer

Автор: Валерия Полищук

Google прекратила поддержку своего поискового сервиса для браузера Internet Explorer. Последнюю версию Internet Explorer выпустили в 2013 году с Windows 8.1, однако поддержка поисковика продолжалась еще на протяжении девяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Police.

Теперь в поиске будет демонстрироваться лишь базовая информация. Сервис не прекращает работать с браузером полностью, но пользователь поиска будет получать доступ только к самым основным функциям.

Полностью прекратить поддержку браузера Internet Explorer сама Microsoft намерена 15 июня следующего года, когда соответствующее программное обеспечение будет удалено из всех пользовательских версий Windows 10.

Пока ОС комплектуется им как решение для устаревших веб-сайтов, но с появлением в Edge возможности автоматического просмотра сайтов в режиме IE необходимость в старом варианте фактически отпала полностью.

Windows 11 выйдет без Internet Explorer по умолчанию, будет установлен только Microsoft Edge.

Кроме того, на сегодняшний день использование Internet Explorer для поиска информации по современным сайтам не только неудобно, но и небезопасно.

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