З Google Play видалили російський аналог YouTube

За даними видання, у прес-службі Rutube вважають, що Google Play намагається заблокувати програму майже у всіх країнах, крім США.

При цьому варто зауважити, що на початку літа даний додаток було видалено з App Store. Тоді Rutube пояснив це санкціями американської компанії. Адже після російського вторгнення в Україну Apple вимагає від Rutube приховати матеріали російських пропагандистських ЗМІ в iOS-версії програми.

Rutube - це російська відеоплатформа, яка була створена як альтернатива YouTube. Вона належить російським компаніям і є популярною для розміщення відеоконтенту на території Росії. На платформі представлений широкий спектр відео, включаючи фільми, серіали, передачі, музичні кліпи, новини та інший контент.

Rutube набрав популярність після початку російської агресії проти України, коли на території Росії почали обмежувати доступ до іноземних платформ, таких як YouTube, через політичні і цензурні причини.