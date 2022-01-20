В Google Pay появится поддержка криптовалютных карт

Сейчас можно хранить криптовалюту на виртуальных картах, но расплачиваться ей проблематично из-за небольшого количества принимающих цифровые токены продавцов. Рэди не уточнил, когда Google позволит совершать транзакции с криптовалютой.

"Криптовалюта - это то, чему мы уделяем большое внимание. По мере того как будет развиваться спрос пользователей и продавцов, мы будем развиваться вместе с ним", - сказал топ-менеджер.

В частности, компания намерена произвести "капитальный ремонт" своего платежного сервиса, так как он значительно отстает от главных конкурентов - Apple Pay и Samsung Pay.

Google планирует создать "комплексный цифровой кошелек", который будет поддерживать цифровые билеты на мероприятия, авиабилеты и паспорта вакцинаций.