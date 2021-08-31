Google отложил возвращение сотрудников в офис до 2022 года из-за "Дельта" штамма
Фото: Google отложил возвращение сотрудников в офис до 2022 года (pixabay.com)
Компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года. Поскольку участились случаи заражения "Дельта" штаммом коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Глава Google Сундар Пичаи сообщил сотрудникам в электронном письме, что политика будет действовать до 10 января 2022 года.
Ряд крупных американских технологических и финансовых компаний, включая Facebook, сообщили, что они продлят дистанционную работу для сотрудников до осени, так как число случаев заболевания COVID продолжает расти во многих регионах Соединенных Штатов.