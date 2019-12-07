Google нашел доказательства причастности хакеров РФ к взлому почты Макрона в 2017

Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

В начале марта 2017 года две хакерские группы начали разработку операции по взлому штаба Макрона

Эксперты американской компании Google и компании по кибербезопасности FireEye нашли технические доказательства того, что российские спецслужбы причастны ко взлому электронных писем, связанных с предвыборной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как сообщается, исследователи Google пришли к выводу, что в начале марта 2017 года перед первым туром выборов президента Франции две хакерские группы начали разработку операции по взлому штаба Макрона.

"Согласно исследованиям, в атаке виноваты группы APT28 (Fancy Bear) и Sandworm", - говорится в сообщении.

Группа APT28 известна по расследованию специального прокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера, по данным которого она связана с подразделением 26165 ГРУ РФ.

Sandworm специализируется на участии в операциях с высоким риском в условиях ограниченных временных рамок, ее связывают с подразделением ГРУ 74455, которое часто работает с подразделением 26165.

По мнению журналистов издания, заказчик атаки, в ходе которой утекло много информации, в частности, официальных писем и документов, обратился сначала к APT28. Затем он решил "перестраховаться" и подключил к работе Sandworm.

Напомним, в мае 2017 года предвыборный штаб Эммануэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке. Тогда в предвыборном штабе, утечка данных произошла после взлома электронной почты.

Портал WikiLeaks рассказал, что в метаданных писем, полученных при взломе, были обнаружены записи с данными сотрудника российской компании. В обнаруженных записях девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является ее сотрудником.