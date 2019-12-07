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Google знайшов докази причетності хакерів РФ до зламу пошти Макрона в 2017

Новини » Політика     07.12.2019 - 18:24
Google знайшов докази причетності хакерів РФ до зламу пошти Макрона в 2017
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

На початку березня 2017 року дві хакерські групи почали розробку операції по злому штабу Макрона

Експерти американської компанії Google і компанії з кібербезпеки FireEye знайшли технічні докази того, що російські спецслужби причетні до злому електронних листів, пов'язаних з передвиборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як повідомляється, дослідники Google прийшли до висновку, що на початку березня 2017 року перед першим туром виборів президента Франції дві хакерські групи почали розробку операції по злому штабу Макрона.

"Згідно з дослідженнями, в атаці винні групи APT28 (Fancy Bear) і Sandworm", - йдеться в повідомленні.

Група APT28 відома з розслідування спеціального прокурора Сполучених Штатів Роберта Мюллера, за даними якого вона пов'язана з підрозділом 26165 ГРУ РФ.

Sandworm спеціалізується на участь в операціях з високим ризиком в умовах обмежених часових рамок, її пов'язують з підрозділом ГРУ 74455, яке часто працює з підрозділом 26165.

На думку журналістів видання, замовник атаки, в ході якої сплило багато інформації, зокрема, офіційних листів і документів, звернувся спочатку до APT28. Потім він вирішив "перестрахуватися" і підключив до роботи Sandworm.

Нагадаємо, в травні 2017 року передвиборний штаб Еммануеля Макрона зазнав масованої хакерської атаки. Тоді в передвиборному штабі, витік даних стався після злому електронної пошти.

Портал WikiLeaks розповів, що в метаданих листів, отриманих при зломі, були виявлені записи з даними співробітника російської компанії. У виявлених записах дев'ять разів згадується Рошка Георгій Петрович, який нібито є її співробітником.

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