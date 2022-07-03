Google мог передавать компании из РФ личные данные украинцев, - ProPublica

По информации издания, Google до 23 июня делился данными пользователей с компанией Rutarget. Она занимается покупкой цифровой рекламы и принадлежит российскому государственному "Сбербанку", против которого введены санкции.

ProPublica отмечает, что в результате обмена данных в распоряжение компании из РФ могли попасть: уникальные идентификаторы мобильных телефонов (IMEI), IP-адреса, информация о местонахождении и информация об интересах пользователей и онлайн-активности украинцев. Подобные данные могут использовать российские военные службы для отслеживания людей.

Издание добавляет, что такой обмен данных между Google и Rutarget не был единоразовым, и он прекратился только 23 июня.

Представитель Google Майкл Асиман сказал, что компания приняла соответствующие меры, чтобы заблокировать такую возможность для RuTarget.