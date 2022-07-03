UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Google мог передавать компании из РФ личные данные украинцев, - ProPublica

Иллюстративное фото: Google мог передавать компании из РФ личные данные украинцев (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Google продолжал обмен информацией с российской подсанкционной компанией Rutarget даже после введения ограничений. Таким образом личные данные украинцев могли попасть в руки военных служб РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания ProPublica.

По информации издания, Google до 23 июня делился данными пользователей с компанией Rutarget. Она занимается покупкой цифровой рекламы и принадлежит российскому государственному "Сбербанку", против которого введены санкции.

ProPublica отмечает, что в результате обмена данных в распоряжение компании из РФ могли попасть: уникальные идентификаторы мобильных телефонов (IMEI), IP-адреса, информация о местонахождении и информация об интересах пользователей и онлайн-активности украинцев. Подобные данные могут использовать российские военные службы для отслеживания людей.

Издание добавляет, что такой обмен данных между Google и Rutarget не был единоразовым, и он прекратился только 23 июня.

Представитель Google Майкл Асиман сказал, что компания приняла соответствующие меры, чтобы заблокировать такую возможность для RuTarget.

Напомним, ранее стало известно, что в сети обнародовали секретные документы немецкой полиции, касающиеся организации саммита G7, который проходил в замке в Баварии в 2015 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleСоединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВойна России против Украины