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Google анонсировал нововведения для Android-смартфонов

Автор: РБК-Украина

Американская компания Google анонсировала нововведения для Android-смартфонов. В частности, Google переходит на новый формат приложений и игр летом этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

Разработчики операционной системы Android переходят с привычного расширения софта APK на AAB.

Теперь Google будет заниматься сам оптимизацией различных версий приложений, "упаковывая" их в файл.

Сам файл (Android App Bundle) AAB вручную установить на смартфон пользователь не сможет, как это было с привычными APK-файлами. Это повысит безопасность приложений, но и негативно повлияет на открытость платформы Android.

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