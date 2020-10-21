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Гонконгская авиакомпания сокращает четверть персонала из-за пандемии

Автор: Инна Собора

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd на фоне пандемии коронавируса сокращает 5900 рабочих мест. Также компания отказывается от регионального бренда Cathay Dragon.

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Об этом пишет Reuters.

Кроме того, авиакомпания будет добиваться изменения условий своих контрактов с бортпроводниками и пилотами в рамках реструктуризации, которая обойдется в 2,2 миллиарда гонконгских долларов (283,9 миллиона долларов США).

В целом, планируется, что компания сократит 8 500 должностей, или 24% от обычной численности персонала. Но это число включает вакантных 2 600 должностей.

"Глобальная пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиацию, и суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктурировать группу, чтобы выжить", - говорится в заявлении компании.

Cathay Pacific Airways базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 пунктам назначения во всем мире. Cathay Pacific - одна из шести авиакомпаний мира, имеющих пятизвездочный рейтинг Skytrax.

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