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Гонконгська авіакомпанія скорочує чверть персоналу через пандемію

Гонконг, Середа 21 жовтня 2020 07:14
Гонконгська авіакомпанія скорочує чверть персоналу через пандемію
Фото: літак авіакомпанії (facebook.com/cathaypacific)
Автор: Инна Собора

Гонконгська авіакомпанія Cathay Pacific Airways Ltd на тлі пандемії коронавіруса скорочує 5900 робочих місць. Також компанія відмовляється від регіонального бренду Cathay Dragon.

Про це пише Reuters.

Крім того, авіакомпанія буде домагатися зміни умов своїх контрактів з бортпровідниками і пілотами в рамках реструктуризації, яка обійдеться в 2,2 мільярда гонконгських доларів (283,9 мільйона доларів США).

В цілому, планується, що компанія скоротить 8 500 посад, або 24% від звичайної чисельності персоналу. Але це число включає вакантних 2 600 посад.

"Глобальна пандемія продовжує надавати руйнівний вплив на авіацію, і сувора правда полягає в тому, що ми повинні докорінно реструктуризувати групу, щоб вижити", - йдеться в заяві компанії.

Cathay Pacific Airways базується в Міжнародному аеропорту Гонконгу, здійснює регулярні пасажирські та вантажні перевезення по 114 пунктів призначення у всьому світі. Cathay Pacific - одна з шести авіакомпаній світу, що мають п'ятизірковий рейтинг Skytrax.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) опублікувала новий звіт, в якому говориться, що збиток авіакомпаній продовжиться як мінімум до 2023 року.

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