В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов

В Гонконге в ходе акций протеста в среду, 25 декабря, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что протестующие вышли на улицы Гонконга и снова собрались возле торговых центров в день празднования Рождества. Полиция во время столкновения использовала слезоточивый газ и перцовый спрей.

Кроме того, были зафиксированы аресты протестующих. Местные медицинские службы сообщили, что около 25 человек были госпитализированы с травмами, которые получили во время противостояний, в течение вторника и утра среды.

Напомним, в Гонконге тысячи человек приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer. Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.

Многие демонстранты в канун Рождества были одеты в маски и носили рога северного оленя на голове, протестуя в торговых центрах и туристическом районе. Они скандировали лозунги: "Возродить Гонконг!", "Революция нашего времени!" и "Независимость Гонконгу!". Заведения Maxim's Caterers стали объектов гнева демонстрантов, после того, как дочь основателя компании, которая владеет местной франшизой, осудила протестующих в Совете ООН по правам человека в Женеве.