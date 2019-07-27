В Гонконге начался протест вопреки запрету полиции

В Гонконге сегодня, 27 июля, возобновились антиправительственные протесты, тысячи человек вышли на митинг. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. В ходе протестов правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. Ранее полиция запретила проведение акции, сославшись на возможные столкновения.

Также собравшиеся выступают против нападений на протестующих. В прошлые выходные на группу возвращающихся с демонстрации активистов напали неизвестные в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и битами. В результате 45 человек были тяжело ранены. Протестующие считают, что нападение было заказным, а полиция приняла недостаточно мер, чтобы вовремя остановить нападавших.

Напомним, 21 июля очередная демонстрация противников закона об экстрадиции в Гонконге переросла в серьезные столкновения с полицией. Протестующие попытались дойти до здания местного правительства, но их встретили сотни спецназовцев. Полицейские начали оттеснять толпу, распыляя слезоточивый газ и включив сирены. Местная пресса сообщает, что также стреляли в демонстрантов резиновыми пулями, а те стали забрасывать полицейских бутылками, кирпичами, палками и зонтиками.