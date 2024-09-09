Гонгалес полетів до Іспанії. Надії на демократію у Венесуелі згасають, - NYT

У суботу, 7 вересня, лідер венесуельської опозиції Едмундо Гонсалес покинув країну через загрозу своїй безпеці та свободі. Ця новина застала Венесуелу і весь світ зненацька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як пише видання, минулий рік ознаменувався у Венесуелі місяцями репресій, які передували спірним виборам президента у липні 2024 року.

За підсумками цих виборів, виборча рада країни назвала переможцем перегонів чинного президента Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція у свою чергу заявила, що згідно з підрахунками 90% голосів, перемогу здобув їхній кандидат - Едмундо Гонсалес.

Після того, як пройшли голосування, з боку авторитарного уряду Мадуро були жорстокі репресії.

Проте багато венесуельців сподівалися, що в результаті переговорів адміністрація, натхненна соціалістами, зможе піти в бік і дасть змогу Гонгалесу, колишньому дипломату з тихим голосом, взяти владу в свої руки.

Однак, його рішення залишити країну в суботу, 7 вересня, ще більше звузило цю невелику можливість. Це сталося в той момент, коли венесуельські сили безпеки оточили дипломатичну резиденцію в Каракасі, де з березня ховалися шість провідних лідерів опозиції.

На думку деяких аналітиків, Мадуро зміцнив свою владу, хоча багато венесуельців та урядів у всьому світі не визнають його заяви про те, що його було переобрано на пост президента на виборах на 28 липня.

Резюмуючи NYT пише, що спроби країн регіону, включаючи Бразилію, Мексику та Колумбію, виступити посередниками у врегулюванні конфлікту ні до чого не привели, і у опозиції, яка закликає світову спільноту згуртуватися за її спиною, схоже, залишилося мало варіантів.