Гончарук рассказал об условиях покупки земли иностранцами после запуска реформы

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Покупка будет возможна при условии регистрации юридического лица в Украине

Земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова".

Он уточнил, что покупка земель иностранцами возможна при условии регистрации юридического лица в Украине и уплаты налогов в бюджет государства.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги", - сказал Гончарук.

По его словам, для украинских фермеров планируется создать определенные преференции, в том числе по компенсации процентной ставки по кредитам.

"Мы планируем, чтобы украинец был потенциально в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент", - сказал Гончарук, добавив, что доступ к земельному рынку будут иметь как физические лица, так и компании.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки запуска земельной реформы. Он анонсировал начало земельной реформы меньше чем за год - летом 2020 года.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года будет проведена земельная реформа, чтобы в 2020 году заработал полноценный рынок земли.