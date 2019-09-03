Гончарук рассказал об условиях покупки земли иностранцами после запуска реформы

Покупка будет возможна при условии регистрации юридического лица в Украине
Земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова".
Он уточнил, что покупка земель иностранцами возможна при условии регистрации юридического лица в Украине и уплаты налогов в бюджет государства.
"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги", - сказал Гончарук.
По его словам, для украинских фермеров планируется создать определенные преференции, в том числе по компенсации процентной ставки по кредитам.
"Мы планируем, чтобы украинец был потенциально в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент", - сказал Гончарук, добавив, что доступ к земельному рынку будут иметь как физические лица, так и компании.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки запуска земельной реформы. Он анонсировал начало земельной реформы меньше чем за год - летом 2020 года.
РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года будет проведена земельная реформа, чтобы в 2020 году заработал полноценный рынок земли.