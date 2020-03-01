Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак вечером, 1 марта, встретились в киевском ресторане "Сутра". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Кристофера Миллера в Twitter.

Журналист сообщил, что стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу... Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - написал он.