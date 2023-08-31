Голову РДА на Прикарпатті звільнили за пияцтво

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження голови держави.

"Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України", - йдеться у документі.

Зазначимо, що пункт 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України передбачає, що власник або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір з працівником за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

Олександр Ярощук

54-річний Олександр Ярощук уродженець Івано-Франківська. На посаді голови Івано-Франківської РДА із березня 2021 року. Раніше він очолював приватне підприємство "Ярко-ІФ".

У 2014 році балотувався на вибори до Верховної ради від політичної партії "Народний фронт", але не пройшов.

Гучні звільнення

У липня Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Британії.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

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