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Голову Харківського окружного адмінсуду ув'язнили на 5 років за хабар

Фото: голову Харківського окружного адмінсуду ув'язнили на 5 років за хабар (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вищий антикорупційний суд засудив очільницю Харківського окружного адміністративного приговорив до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"31 січня колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнано винуватою у наданні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, голову Харківського окружного адміністративного суду", - сказано в повідомленні.

Ймовірно, мова йде про Ольгу Панченко. Слідством було установлено, що підозрювана здійснювала тиск на суддю окружного суду. Вона такожі намагалася підкупити за ухвалення рішення на користь третіх осіб в справі земельного питання.

Правоохронці затримали Панченко 21 вересня 2020 року після передачі хабаря.

Нагадаємо, СБУ викрила корупційну схему на Житомирській митниці, яку організували керівники.

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