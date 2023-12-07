Голову Державної судової адміністрації України звільнили з посади

Рішення ухвалено на підставі відповідної пропозиції Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя з висновком про наявність у діях голови ДСА України Сальнікова О.О. дисциплінарного проступку.

Йдеться про порушення присяги державного службовця.

Що конкретно порушив Сальніков

Як зазначено в реченні, порушення присяги державного службовця полягало у протиправних діях щодо використання статусу державного службовця, який обіймає посаду державної служби категорії "А" в системі правосуддя, у неправомірних приватних інтересах інших осіб, що створює конфлікт між приватними та публічними інтересами, суперечить покладеним на держслужбовця службовим обов'язкам.

Також це підриває довіру до нього як до носія влади та до посади голови Державної судової адміністрації України і призводить до тяжких наслідків у вигляді приниження авторитету ДСА України, як державного.

"Вища рада правосуддя вважає обгрунтованим висновок Комісії щодо наявності в діях голови ДСА України Сальнікова О.О. складу зазначеного дисциплінарного проступку", - додали у ВРП.

Що передувало

Нагадаємо, Олексія Сальнікова підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційної компанії. Також йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману.

Встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА отримав від фізичної особи 7,5 тисяч доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч доларів начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

У липні повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 гривень.