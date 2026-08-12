Головний зорепад року: коли та як українцям дивитися пік Персеїд

Головне: Пік зорепаду: Найбільша активність метеорного потоку Персеїди припаде на ніч проти 13 серпня. Найкращий час для спостережень - друга половина ночі.

Найбільша активність метеорного потоку Персеїди припаде на ніч проти 13 серпня. Найкращий час для спостережень - друга половина ночі. Ідеальні умови: Цього року спостереженню сприятиме Місяць - він перебуває у фазі тонкого серпа далеко від сузір'я Персея, тому його світло не заважатиме бачити навіть слабкі метеори.

Цього року спостереженню сприятиме Місяць - він перебуває у фазі тонкого серпа далеко від сузір'я Персея, тому його світло не заважатиме бачити навіть слабкі метеори. Де і як дивитися: Найкраще виїхати за місто подалі від штучного освітлення. Телескопи чи біноклі не потрібні - метеори видно неозброєним оком.

Найкраще виїхати за місто подалі від штучного освітлення. Телескопи чи біноклі не потрібні - метеори видно неозброєним оком. Особливість Персеїд: Потік відомий не лише великою кількістю смуг світла, а й яскравими болідами - метеорами, які спалахують у небі та залишають помітний слід.

Персеїди щороку активні приблизно з 17 липня до 24 серпня. Вони виникають через проходження Землі крізь потік частинок, залишених кометою 109P/Свіфта - Туттля. Свою назву метеорний потік отримав від сузір'я Персея, з якого, здається, вилітають метеори.

Коли буде пік Персеїд

Максимум активності припаде на ніч із 12 на 13 серпня.

Увечері 12 серпня можна буде побачити близько 5 метеорів на годину, а до опівночі їхня кількість може зрости приблизно до 10.

У ранкові години активність зростатиме значно швидше. Очікується, що близько 03:00 за місцевим часом кількість метеорів може сягати майже 40 на годину за сприятливих умов спостереження.

За ідеальних умов Персеїди здатні давати 50-100 метеорів на годину. Водночас прогноз IMO на 2026 рік є дещо стриманішим: за оцінкою експертів, нинішня активність потоку може бути слабшою за середню.

Побачити абсолютно всі метеори неможливо, оскільки радіант потоку - точка, з якої вони начебто вилітають, - не піднімається достатньо високо, щоб у будь-який момент було видно весь потік.



Сузір'я Персея (фото: wikipedia.org)

Чи завадить Місяць

Цього року умови для спостереження Персеїд будуть особливо сприятливими через фазу Місяця.

5 серпня Місяць досяг останньої чверті, а 9 серпня перетворився на тонкий серп і перемістився далі від сузір'я Персея. Тому найближчої ночі його світло не повинно заважати спостереженням.

Це важливо, адже яскраве місячне світло може "забивати" слабкі метеори, які неозброєним оком тоді буде складніше помітити.

Де найкраще дивитися

Для спостереження Персеїд найкраще виїхати за межі міста - туди, де якомога менше штучного освітлення.

Спеціальне обладнання не потрібне: метеори можна побачити неозброєним оком. Перед спостереженням варто дати очам 20-30 хвилин, щоб адаптуватися до темряви.

Якщо дивитися ввечері, варто орієнтуватися на північ і північний схід. Ближче до опівночі радіант підніматиметься вище, а після цього метеори з'являтимуться в різних частинах неба.

Водночас фахівці радять не дивитися безпосередньо на радіант. Краще розташувати його біля краю поля зору - тоді можна буде легше відрізнити Персеїди від випадкових метеорів.

Найкраще спостерігати щонайменше годину. Активність метеорного потоку нерівномірна: кілька хвилин можна не побачити нічого, а потім за короткий час можуть з'явитися одразу кілька метеорів.

Чому Персеїди варто побачити

Персеїди вважаються одним із найпопулярніших метеорних потоків року. Спостереження за ними ведуть уже понад 2000 років.

Особливість потоку - не лише у великій кількості метеорів. Персеїди також відомі яскравими болідами - надзвичайно яскравими метеорами, які можуть залишати після себе світний слід.

До того ж спостерігати за метеорами можуть не лише професійні астрономи. Систематичні спостереження аматорів також мають наукову цінність: зафіксовані час, яскравість, колір та інші характеристики метеорів допомагають досліджувати активність метеорних потоків.

Зазначимо, 12 серпня, окрім піку метеорного потоку Персеїди, відбудеться ще одна астрономічна подія - сонячне затемнення. Воно буде частковим і зможе спостерігатися лише в окремих регіонах Землі, в Україні його можна буде побачити лише частково.