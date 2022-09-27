UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Головний тренер і хавбек середняка УПЛ виграли номінації старту сезону

Фото: Юрій Вірт став найкращим тренером місяця в УПЛ (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга оголосила переможців голосування за призи найкращому тренеру та найкращому гравцеві серпня-вересня у чемпіонаті України. Нагороди дісталися представникам рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Дмитро Кльоц і Юрій Вірт – найкращі футболіст і тренер місяця в Прем'єр-лізі. Обидва перемогли за підсумками результатів голосування активних уболівальників.

Хавбек набрав понад 31% голосів респондентів. У боротьбі за приз Кльоц випередив воротаря "Чорноморця" Непогодова, нападника "Колоса" Безбородька, хавбека "Дніпра-1" Піхальонка та оборонця "Олександрії" Цурікова. У стартових турах зірка "Вереса" провів 4 матчі УПЛ, у яких забив 1 м'ячі та віддав 1 асист.

Натомість 48-річний фахівець набрав майже 49% голосів. Другим у голосуванні фінішував керманич "Дніпра-1" Кучер, а далі йдуть Вишняк ("Колос"), ван Леувен ("Зоря") і Кривенцов ("Металіст 1925"). Під керівництвом Вірта "Верес" набрав 9 очок, перегравши "Чорноморець", "Ворсклу" та "Кривбас".

УПЛ поновиться після міжнародної паузи 30 вересня. Розпочнеться 5-й тур матчем "Верес" – "Рух". Уперше за понад 5 років рівняни приймуть гостей на рідній арені "Авангард".

До слова, раніше підготували анонс поєдинку збірних України та Шотландії в рамках Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВересУПЛЧемпионат Украины