Головний тренер і хавбек середняка УПЛ виграли номінації старту сезону

Дмитро Кльоц і Юрій Вірт – найкращі футболіст і тренер місяця в Прем'єр-лізі. Обидва перемогли за підсумками результатів голосування активних уболівальників.

Хавбек набрав понад 31% голосів респондентів. У боротьбі за приз Кльоц випередив воротаря "Чорноморця" Непогодова, нападника "Колоса" Безбородька, хавбека "Дніпра-1" Піхальонка та оборонця "Олександрії" Цурікова. У стартових турах зірка "Вереса" провів 4 матчі УПЛ, у яких забив 1 м'ячі та віддав 1 асист.

Натомість 48-річний фахівець набрав майже 49% голосів. Другим у голосуванні фінішував керманич "Дніпра-1" Кучер, а далі йдуть Вишняк ("Колос"), ван Леувен ("Зоря") і Кривенцов ("Металіст 1925"). Під керівництвом Вірта "Верес" набрав 9 очок, перегравши "Чорноморець", "Ворсклу" та "Кривбас".

УПЛ поновиться після міжнародної паузи 30 вересня. Розпочнеться 5-й тур матчем "Верес" – "Рух". Уперше за понад 5 років рівняни приймуть гостей на рідній арені "Авангард".