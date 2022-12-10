ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Головний спонсор російської армії. Іран посилить допомогу РФ, - британська розвідка

Новость на русском →
Лондон, Субота 10 грудня 2022 09:25
Головний спонсор російської армії. Іран посилить допомогу РФ, - британська розвідка Фото: Росія та Іран можуть найближчими місяцями посилити військову співпрацю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран та Росія найближчими місяцям посилять співпрацю у військовій сфері. Ймовірно, РФ просить надати сотні балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Іран став одним із головних військових спонсорів Росії після того, як РФ вторглася в Україну. Підтримка Іраном російської армії, ймовірно, зросте в найближчі місяці: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія витратила значну частину запасів балістичних ракет малої дальності SS-26 "Іскандер", які несуть боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км.

"Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, швидше за все, використає їх для продовження та розширення кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України", - зазначає розвідка.

Натомість РФ, ймовірно, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини.

Нагадаємо, аналітики ISW також зазначають, що Росія надає військову та технічну підтримку Ірану в обмін на зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Іран Військова допомога
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці