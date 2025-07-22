Головний ідеолог Путіна: ЗМІ розкрили, хто переписує історію для диктатора

Зокрема, джерела "Схем", заявляють, що Мединський вміє підбирати потрібні формулювання для російського диктатора Володимира Путіна.

"У Путіна є свої ідеї, наприклад на саміті в Бухаресті в 2008 році він уже говорив, що української держави не існує. Тобто ці ідеї були у Путіна і раніше, але тепер Мединський допомагає надавати їм ідеологічну форму", - каже джерело, близьке до структур безпеки Естонії.

Водночас, розслідувачі з'ясували, що Мединський за допомогою підконтрольного Російського військово-історичного товариства (РВІО) проводить ідеологічні заходи на окупованих територіях і підтримує військові підрозділи. А також саме Мединський курирує насадження кремлівської ідеології школярам на пострадянському просторі і випускає підручники історії.

Мединський і Крим

У березні 2014 року, всього через два тижні після окупації Криму, тодішній міністр культури РФ Володимир Мединський представив Путіну плани свого відомства щодо півострова. Зокрема, він запропонував організовувати театральні вистави за російськими творами, проводити виставки, присвячені Російській імперії, а також поповнити кримські бібліотеки книжками з РФ. Відтоді Мединський регулярно відвідував Крим, контролюючи реалізацію цих ініціатив.

Через шість місяців він презентував підручник для школярів, у якому викладена російська інтерпретація історії Криму. У передмові, написаній самим Мединським, наголошується, що участь Російського військово-історичного товариства, яке він очолює, вплинула на зміст видання - зокрема, на акценти, зроблені на військово-політичних аспектах. Також у тексті йдеться, що "возз'єднання Криму з Росією" нібито збагачує національну історіографію "цікавими і потрібними працями".

Окуповані Крим та Луганськ

У тимчасово окупованих Донецьку та Луганську перші осередки Російського військово-історичного товариства почали діяти в 2022 році - після того, як Кремль оголосив про їхнє «приєднання» до складу РФ, що суперечить міжнародному праву.

"Мединський унікально цінний для Путіна, тому що він вірить у те, що говорить. Ще 20 років тому він щиро вірив, що Росія невинна і що нас оточують лише вороги, так само вірить і досі. І Путін вірить точно так само. І в цьому сенсі вони знайшли один одного", - заявив колишній російський політик на умовах анонімності у розмові з естонським медіа Delfi.

У грудні 2021 року Путін створив "Міжвідомчу комісію з історичної просвіти" та призначив її головою Мединського. У наказі про комісію йдеться, що вона працюватиме при президенті РФ та координуватиме державні органи, зокрема, з питань «захисту історичної правди та збереження історичної пам’яті».

В комісії три головні завдання:

уніфікувати підхід держорганів до історичного просвітництва;

аналізувати та протидіяти діяльності іноземців, що шкодить національним інтересам з історії;

пропонувати контрпропагандистські історико-культурні заходи.

"Схеми" отримали протокол одного з її засідань в лютому 2025 року.

Згідно з документом, комісія під керівництвом Мединського доручила Міністерству освіти РФ розробити для шкіл на окупованих територіях сходу України "єдиний державний підручник з регіональної історії" під назвою "Історія Новоросії та Донбасу". Завершити створення видання планується до червня 2025 року.