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Головний економіст Китаю зник після критики в бік Сі Цзіньпіна, - WSJ

Китай, Середа 25 вересня 2024 19:09
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Головний економіст Китаю зник після критики в бік Сі Цзіньпіна, - WSJ Фото: президент Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Головний економіст Китаю Чжу Хенпен розкритикував голову КНР Сі Цзіньпіна у приватному чаті. Спочатку його затримали та відсторонили від посади, а потім він взагалі зник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомляють, що навесні 2024 року Чжу Хенпен зробив кілька "неввічливих зауважень" про слабшу економіку Китаю та завуальовано розкритикував Сі Цзіньпіна у закритому чаті в китайському месенджері WeChat.

Через це проти Хенпена порушили справу, його затримали і звільнили з Інституту економіки при державній Академії суспільних наук Китаю. Варто зауважити, що там він працював 20 років і останні 10 був заступником директора.

Крім того, згадки про нього видалили з онлайн-списку співробітників в одному з центрів Університету Цінхуа.

Де економіст зараз і що з ним - невідомо. Його ім’я також зникло зі списків співробітників CASS, він не відповів на електронні листи WSJ та The Guardian, у його пекінській квартирі ніхто не відчинив двері. Китайське відомство, яке працює із запитами медіа, не відреагувало на прохання про коментар.

Востаннє Хенпен зʼявився на публіці наприкінці квітня - виступив на традиційній конференції з догляду за літніми людьми, де запропонував молодим китайцям платити до пенсійних фондів їхніх батьків (ця ідея викликала невдоволення у китайському онлайн-просторі).

Також Чжу мав виступити на науковій конференції 25 травня. Однак його там не було, а у звіті після конференції Чжу не згадували ані як доповідача, ані як учасника - замість нього виступила інша людина.

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