Главный экономист Китая исчез после критики в сторону Си Цзиньпина, - WSJ

Главный экономист Китая Чжу Хэнпен подверг критике главу КНР Си Цзиньпина в частном чате. Сначала его задержали и отстранили от должности, а затем он вообще скрылся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Источники издания сообщают, что весной 2024 года Чжу Хэнпен сделал несколько "невежливых замечаний" о более слабой экономике Китая и завуалированно раскритиковал Си Цзиньпина в закрытом чате в китайском мессенджере WeChat.

Из-за этого против Хэнпена возбудили дело, его задержали и уволили из Института экономики при государственной Академии общественных наук Китая. Следует заметить, что там он работал 20 лет и последние 10 был заместителем директора.

Кроме того, упоминания о нем удалили из онлайн-список сотрудников в одном из центров Университета Цинхуа.

Где экономист сейчас и что с ним – неизвестно. Его имя также исчезло из списков сотрудников CASS, он не ответил на электронные письма WSJ и The Guardian, в его пекинской квартире никто не открыл дверь. Китайское ведомство, работающее с запросами медиа, не отреагировало на просьбу о комментарии.

В последний раз Хэнпен появился на публике в конце апреля - выступил на традиционной конференции по уходу за пожилыми людьми, где предложил молодым китайцам платить в пенсионные фонды их родителей (эта идея вызвала недовольство в китайском онлайн-пространстве).

Также Чжу должен выступить на научной конференции 25 мая. Однако его там не было, а в отчете после конференции Чжу не упоминали ни как докладчика, ни как участника - вместо него выступил другой человек.