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Головний бомбардир ЧС-1990 Скіллачі помер у 59 років: він приніс Італії бронзові медалі

Фото: Сальваторе Скіллачі на спортивному фестивалі в Рієті 3 роки тому (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній форвард збірної Італії та низки місцевих команд Сальваторе Скіллачі відійшов у вічність після важкої хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurosport.

Серце найрезультативнішого футболіста Мундіалю-1990 зупинилося на 60-му році життя. Він не зміг побороти онкологічне захворювання.

Скіллачі був госпіталізований на початку вересня з аритмією серця. У січні 2022-го в колишнього нападника діагностували рак товстої кишки. Він переніс дві операції, про які зізнався торік в одному з телевізійних шоу.

Після завершення ігрової кар'єри Скіллачі повернувся в рідне місто. Там він керував юнацькою академією та періодично був запрошеним експертом футбольних програм.

Хто такий Сальваторе Скіллачі

Уродженець Палермо, вихованець місцевої команди AMAT. Прізвисько – "Тото". На дорослому рівні дебютував у сезоні 1982/83 в складі "Мессіни" зі Серії C2.

Після семи сезонів у сицилійській команді несподівано перейшов у туринський "Ювентус" перед кампанією 1989/90. Став найкращим бомбардиром "б'янконері" в Серії A (15 м'ячів) та завоював місце в складі збірної Італії на турнір свого життя – домашній ЧС-1990.

Під час Мундіалю став головним героєм "Скуадри Адзурри", забивши 6 м'ячів. Зокрема, оформив переможний гол у матчі за 3-тє місце проти збірної Англії (2:1). Фінішував другим у голосуванні за "Золотий м'яч", поступившись чемпіону світу Лотару Маттеусу.

Після трьох років у лавах "Ювентуса" перейшов у міланський "Інтер". Після двох сезонів на "Джузеппе Меацца" подався завершувати кар'єру в чемпіонат Японії (1994-1997 рр.). Володар Кубка Італії, двох Кубків УЄФА, чемпіон J-Ліги.

 

 

До слова, раніше чемпіон світу-1990 Бреме відійшов засвіти в 63 роки.

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