Головна зірка молодіжної збірної України зазнав травми за два дні до Євро-2023

Українець відчув проблеми з литковим м'язом на тренуванні першої збірної у понеділок. У вівторок стан вінгера покращився, але перед поєдинком проти острів'ян Мудрик знову відчув дискомфорт.

"Тому під великим питанням його участь у Євро-2023. Вважаю, йому вирішувати, він дуже хоче поїхати. У наступних матчах, якщо він відновиться, то допоможе нашій збірній", – розповів Ребров.

Мудрик після двох тижнів у лавах головної команди повинен був приєднатися до української молодіжки. Груповий етап чемпіонату серед 21-річних для "синьо-жовтих" розпочнеться 21 червня поєдинком проти хорватських однолітків. Разом із вінгером "Челсі" з національної команди до молодіжки повинні були переїхати воротар Трубін, хавбек Судаков і нападник Ванат.

У червні Мудрик вийшов в основі збірної України на спаринг проти Німеччини та матч кваліфікації до Євро-2024 проти Північної Македонії. У першому поєдинку він записав до свого активу асист, а в другому оформив 2 результативні передачі.