UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Головна зірка молодіжної збірної України зазнав травми за два дні до Євро-2023

Фото: Михайло Мудрик (у центрі) може пропустити форум 21-річних (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик зазнав ушкодження напередодні зустрічі національної команди України проти збірної Мальти. Участь атакувального виконавця в молодіжному чемпіонаті Європи – під питанням.

Про це заявив керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Українець відчув проблеми з литковим м'язом на тренуванні першої збірної у понеділок. У вівторок стан вінгера покращився, але перед поєдинком проти острів'ян Мудрик знову відчув дискомфорт.

"Тому під великим питанням його участь у Євро-2023. Вважаю, йому вирішувати, він дуже хоче поїхати. У наступних матчах, якщо він відновиться, то допоможе нашій збірній", – розповів Ребров.

Мудрик після двох тижнів у лавах головної команди повинен був приєднатися до української молодіжки. Груповий етап чемпіонату серед 21-річних для "синьо-жовтих" розпочнеться 21 червня поєдинком проти хорватських однолітків. Разом із вінгером "Челсі" з національної команди до молодіжки повинні були переїхати воротар Трубін, хавбек Судаков і нападник Ванат.

У червні Мудрик вийшов в основі збірної України на спаринг проти Німеччини та матч кваліфікації до Євро-2024 проти Північної Македонії. У першому поєдинку він записав до свого активу асист, а в другому оформив 2 результативні передачі.

До слова, напередодні Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат ЄвропиЗбірна України