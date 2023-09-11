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Голова поліції Київської області отримав нову посаду: хто його замінить

Фото: Андрій Нєбитов, заступник начальника Нацполіції (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Іван Носальський

Андрія Нєбитова, який раніше обіймав посаду голови поліції Київської області, призначили заступником голови Нацполіції. Його місце займе Анатолій Щадило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.

Начальник Нацполіції Іван Вигівський подякував Нєбитову за роботу та побажав успіхів на новій посаді.

"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київської області, зокрема відновлення підрозділів, зруйнованих в результаті окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки та правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - розповів Вигівський.

Сам Щадило зазначив, що докладе всіх зусиль для підтримки в галузі порядку та створення середовища безпеки для громадян.

Варто зауважити, що Нєбитов обіймав посаду начальника поліції Київської області з 2019 року.

Що відомо про Щадила

Анатолій Щадило 1996 року Щадило закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". У 2016 році захистив кандидатську дисертацію.

У 2020 році обійняв посаду начальника ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області, до цього очолював поліцію Хмельницької області, був заступником начальника управління МВС у Волинській області та заступником начальника київського управління МВС.

 

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