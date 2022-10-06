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Голова оборонного комітету Бундестагу прибула до Києва

Фото: голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман прибула до Києва сьогодні, 6 жовтня. Раніше вона закликала передати Україні БМП Marder та танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Штрак-Ціммерман у Twitter.

"Приїхали до Києва. Бути на місці, отримати враження про ситуацію та потреби, поспілкуватися з політиками та урядом, зокрема з солдатами, для мене важливо у нинішній ситуації. Німеччина має збільшити підтримку", - зазначила Штрак-Ціммерман.

За даними видання Der Spiegel, візит голови оборонного комітету Бундестагу до України триватиме два дні. Завтра вона зустрінеться з міністром оборони Олексієм Резніковим та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Варто зазначити, що раніше Штрак-Ціммерман закликала Бундестаг збільшити військову допомогу Україні. На її думку, Німеччина могла б передати бойові машини піхоти Marder, щоб посилити успіхи ЗСУ на фронті. Також політик вважає, що українські військові змогли б ефективно використати танки Leopard.

Нагадаємо, раніше в Німеччині неодноразово заявляли, що не передаватимуть Україні танки. Зокрема канцлер Олаф Шольц пояснив, що Німеччина не відправляє танки ЗСУ, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією та НАТО.

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Київ