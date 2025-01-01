Голова НБУ оцінив, як відключення світла вплинуть на економіку України у 2025 році

Національний банк України очікує, що у 2025 році економіка України прискорить зростання. Це відбуватиметься попри атаки росіян та дефіцит електроенергії.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю.

"Я абсолютно свідомо використав поняття "таргетовані атаки". Ці атаки 24-го року відрізняється від перших таргетованих атак 22-го року. Пригадуєте, коли восени 22-го року в жовтні місяці розпочалися атаки на нашу енергетику, і ми мали справу з першими блекаутами", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, тоді росіяни нищили мережу передачі електроенергії, зараз росіяни нищать вже саме енергогенеруючі потужності виробництва.

"Таке враження, що вони вже не сподіваються їх захопити, і вирішили зруйнувати. Це означає до певної міри свідчення нашої стійкості, але водночас це генерує суттєві ризики. І відповідний дефіцит внаслідок цих руйнувань відчуває кожен українець, відчуває український бізнес, відчуває кожна українська родина", - сказав Пишний.

Голова НБУ відзначив роботу енергетиків з відновлення енергопостачання, коли очікування є гіршими, аніж фактичні результати

Пишний повідомив, що українські банки підписали спільний меморандум, яким визначили певні ринкові підходи до фінансування відновлення енергетики.

"За чотири місяці українські банки профінансували, відкрили фінансування вже на суму понад 8,5 млрд гривень пільгового фінансування, що дозволило розпочати відновлення енергетики на майже 400 МВт", - сказав він.

За його словами, також починається і фінансується відповідна розбудова не лише мережі виробництва електроенергії за новим диверсифікованим принципом, але й зберігання електроенергії на 35 МВт.

"Я переконаний що можливості банківської системи будуть нарощуватися. Але дефіцит є і відповідно атаки продовжуються, і зима буде доволі складним випробовуванням. Разом з тим, ми прогнозуємо, що зростання наступного року в сукупності з іншими позитивними факторами які були напрацьовані підживлюють стійкість української економіки на рівні 4,3%", - додав Пишний.