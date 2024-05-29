Голова НБУ назвав три джерела фінансування потреб України під час війни

Він розповів про зустріч із Паоло Джентілоні, комісаром ЄС з питань економіки у Брюсселі.

"На жаль, війна генерує надзвичайні ризики. Зокрема, через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України лише станом на середину квітня втрачено більше 40% генеруючих потужностей ГЕС та близько 80% – ТЕС порівняно з їх рівнем до повномасштабного вторгнення", - повідомив Пишний.

Як зазначив голова НБУ, є три джерела фінансування потреб України.

Перший аспект - це підтримка міжнародних партнерів. За його словами надходження двох траншів від ЄС за програмою Ukraine Facility загальним обсягом 6 млрд євро в березні-квітні стали значним внеском у збереження макрофінансової стабільності України. "Це була дуже своєчасна та потрібна допомога", - додав він.

Також команда НБУ зараз у Варшаві працює з місією МВФ щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування, який може принести Україні черговий транш, повідомив голова НБУ.

Другий аспект - посилення внутрішніх спроможностей. "Ми працюємо над важливими ініціативами, які є обов’язковими, щоб до України заходив приватний капітал. Це насамперед система страхування воєнних ризиків", - повідомив він, та додав, що НБУ завершує Стратегію розвитку кредитування, яка дасть можливість повною мірою використати міць банківської системи для підтримки економіки.

"У частині залучення нових інвестицій розповів про валютну лібералізацію. У травні ми запровадили наймасштабніший пакет валютних пом'якшень з початку повномасштабної війни, який у перспективі має посприяти припливу капіталу, критично необхідного Україні", - нагадав голова НБУ.

Пишний повідомив, що третій - і це окремий важливий трек розмови з Джентілоні та загалом візиту до Брюсселя - використання Україною знерухомлених активів РФ для відновлення та відбудови.

"Рада ЄС вже зробила важливий крок, ухваливши рішення про використання прибутків від знерухомлених активів ЦБ Росії для допомоги Україні. Очікуємо на подальшу динаміку в цьому питанні, адже наші партнери поділяють думку: Росія має заплатити за свої насильницькі дії. Отже, ми знайдемо як політичний, так і юридичний шлях до цього", - додав голова НБУ.